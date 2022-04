São Jorge com 237 sismos sentidos pela população desde 19 de março

Hoje às 12:44 Facebook

No total, foram sentidos 237 sismos pela população na ilha de São Jorge, nos Açores, desde 19 de março, quatro dos quais nas últimas 24 horas.

Em comunicado, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) refere que, entre as 10 horas e as 22 horas de quinta-feira foram sentidos dois sismos e, desde aquela hora até às 10 horas desta sexta-feira, foram sentidos outros dois.

Estes abalos tiveram magnitudes de 1,8 e 2,1 na escala de Richter, e foram sentidos pela população com intensidade III na escala de Mercalli Modificada.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição" e, quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", lê-se no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Desde o início da crise sismovulcânica em São Jorge, o sismo de maior magnitude (3,8 na escala de Richter) ocorreu no dia 29 de março, às 21.56 horas.

A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso".