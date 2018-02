Ilhas das Flores e do Corvo sob aviso laranja a partir de segunda-feira

Hoje às 22:35 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, este domingo, as ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores, sob aviso laranja a partir de segunda-feira, devido ao vento e à agitação marítima.

O aviso meteorológico emitido pelo IPMA estará em vigor entre as 00:00 e as 7 horas de segunda-feira devido ao vento forte, direção sudoeste.

Quanto à agitação marítima, o aviso entra em vigor às 6 horas de segunda-feira e prolonga-se até às 00:00 de terça-feira, estando previstas ondas de oeste/sudoeste de sete a oito metros.