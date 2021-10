Lar de Ponta Delgada com 16 casos de covid-19

JN/Agências Ontem às 22:17 Facebook

A Delegação de Saúde de Ponta Delgada, nos Açores, está a acompanhar o surto de covid-19 num lar daquele concelho, que registou entre terça-feira e esta quinta-feira 16 casos de infeção por SARS-CoV-2, cinco em profissionais e 11 em utentes.

A informação foi divulgada em comunicado pela Autoridade de Saúde Regional, que disse estar ativado o plano de contingência do lar Luís Soares de Sousa, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, desde segunda-feira, aquando do "surgimento de sintomas".

Também naquele dia foram suspensas as visitas aos utentes do lar, acrescentou aquela entidade.

"Com o surgimento de sintomas, foi ativado o plano de contingência do lar e foram testadas as pessoas que revelaram sintomatologia, bem como os contactos próximos", descreve a Autoridade.

Com a "testagem subsequente", registaram-se "16 casos positivos, sendo cinco respeitantes a profissionais do lar e 11 respeitantes a utentes".

"A situação está a ser acompanhada pela Delegação de Saúde de Ponta Delgada", indica.

Os Açores registaram esta quinta-feira 28 novos casos de covid-19, dos quais 20 na ilha de São Miguel, cinco em Santa Maria, dois no Faial e um na Terceira, informou a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade adiantou que os novos casos, registados nas últimas 24 horas, resultaram de 840 análises realizadas em laboratórios convencionados e seis em laboratórios não convencionados.

O arquipélago regista presentemente 164 casos positivos ativos, sendo 149 em São Miguel, seis em Santa Maria, quatro no Faial, três na Terceira e dois no Pico.