Administração da vacina da AstraZeneca retomada este sábado nos Açores

Os Açores retomaram este sábado a administração da vacina da AstraZeneca, com o centro de vacinação instalado na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a voltar a fazer esta inoculação, desde o início desta manhã.

Numa nota enviada às redações a Secretaria Regional da Saúde e Desporto anuncia que "o posto avançado da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM) começou a administrar a AstraZeneca ao início da manhã deste sábado e foi o primeiro do país a retomar a inoculação com esta vacina".

A Direção Regional da Saúde (DRS) dos Açores decidiu suspender a administração das vacinas da AstraZeneca no dia 15 de março, pelo "princípio da precaução em saúde pública", à semelhança do que tinham decidido a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Infarmed.

A retoma da vacinação nos Açores foi anunciada na quinta-feira à noite, depois de a Agência Europeia do Medicamento ter defendido que a vacina da AstraZeneca era "segura e eficaz", não estando associada aos casos de coágulos sanguíneos detetados que levaram à suspensão do seu uso, e depois de a 'task force' para a vacinação contra a covid-19 em Portugal ter tomado a mesma decisão.

De acordo com a Secretaria Regional da Saúde, entre hoje e o final da próxima semana "serão vacinadas 212 pessoas diariamente, no Centro de Vacinação" instalado nas Portas do Mar, na cidade de Ponta Delgada.

E "a partir da próxima segunda-feira, reabre igualmente o Centro de Vacinação de Angra do Heroísmo (ilha Terceira), instalado na Vinha Brava, com capacidade para mais de 150 pessoas diariamente", acrescenta.

Segundo o Plano Regional de Vacinação, os utentes a vacinar são profissionais de saúde do setor privado e outros utentes, entre os 50 e os 65 anos, com patologias associadas.

A Secretaria Regional da Saúde adianta ainda que "no início da próxima semana os farmacêuticos começam também a receber a vacina", indicando também que em São Miguel "prossegue a vacinação nos Centros de Saúde para utentes com mais de 75 anos", com a vacina da Pfizer.

O Posto Avançado de Vacinação da USISM instalado nas Portas do Mar, dispõe de seis gabinetes de vacinação e tem capacidade para vacinar mais de duas centenas de utentes por dia, com cerca de 50 profissionais em permanência.

Em Angra do Heroísmo, "o plano é idêntico e desenvolve-se na próxima semana com a administração das vacinas da Pfizer e AstraZeneca, tal como em Ponta Delgada, com quatro gabinetes de vacinação, salas de espera e recobro", refere a nota de imprensa.

O executivo açoriano refere que nas restantes ilhas do arquipélago "prossegue igualmente o Plano de vacinação, através das Unidades de Saúde de ilha, e para os mesmos públicos".

A exceção é o Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, "com o processo completo".

Toda a população com indicação para ser vacinada da ilha do Corvo, que tem cerca de 400 habitantes, já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19.

Segundo dados da Secretaria Regional da Saúde, até ao dia 17 de março "em todo o arquipélago, 35.825 pessoas foram vacinadas (23.431 com a primeira dose e 12.394 com a 2.ª dose)", no âmbito da 1.ª fase do Plano Regional de vacinação, em curso.

Ainda de acordo com uma nota de imprensa, ao início da tarde deste sábado, "cerca de um milhar de pessoas" tinha já aderido 'online' à vacina contra a covid-19, através do Portal da Vacinação lançado na passada quinta-feira pela Direção Regional da Saúde.

Neste portal é possível consultar o número de vacinas já administradas e os grupos prioritários, mas também fazer a inscrição para a vacinação e entregar declarações médicas comprovativas de doenças que integram os grupos prioritários.

O portal tem o endereço vacinação-covid19.azores.gov.pt.

Os Açores registam atualmente 129 casos positivos ativos, todos na ilha de São Miguel, sendo 22 no concelho da Lagoa, um no Nordeste, 66 em Ponta Delgada, dois na Povoação, um em Vila Franca do Campo e 37 na Ribeira Grande.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 3945 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 3792 pessoas e morrido 28.