Agências de viagens voltam a eleger Açores como destino preferido ao longo do ano

JN/Agências Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) anunciou hoje, na BTL, que os Açores vão ser o seu destino preferido ao longo de 2023.

"Estamos aqui para vos dizer que os Açores, com grande felicidade nossa, vão ser o destino preferido da APAVT ao longo deste ano", anunciou o presidente da associação na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que está a decorrer em Lisboa.

PUB

Segundo Pedro Costa Ferreira esta escolha tem por base "várias razões", mas uma em particular.

"A principal (razão) é, obviamente, por aquilo que os Açores são como destino turístico: uma verdadeira onda de modernidade, quer do ponto de vista dos fatores de atração, quer do ponto de vista do trabalho que tem sido feito para preservar a sustentabilidade (...), mas depois temos diversos 'plus': a grande verdade é que nós temos feito um trabalho que é metódico com a região, que é metódico com o Governo da região e estamos muito felizes com os resultados alcançados", sublinhou Pedro Costa Ferreira.

O presidente da APAVT lembrou que o último congresso nacional da associação, no final de 2022, foi realizado em Ponta Delgada, na ilha, e que essa altura é sempre o final de um caminho de trabalho, no qual combinaram que queriam continuar a trabalhar em conjunto.

"Destino preferido, entre amigos, apenas quer significar que eles se vão continuar a visitar na casa uns dos outros, que vão continuar a trabalhar juntos e vão continuar a dinamizar aquilo que é a nossa natureza, a nossa razão de vida, que é fazer/vender turismo e, ao mesmo tempo, dinamizar a região num dos seus eixos de desenvolvimento económico mais importantes e absolutamente assumidos pelo Governo", acrescentou Pedro Costa Ferreira.

Por seu lado, a secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, agradeceu a escolha e cumprimentando o presidente da SATA SGPS, Luís Rodrigues, lembrou que a companhia aérea "beneficiará, certamente", deste anúncio.

"Ouvir durante esta Bolsa de Turismo de Lisboa este anúncio da APAVT é, obviamente, muito gratificante porque dá-nos a certeza de que no caminho que estamos a fazer, estamos bem acompanhados e estamos bem acompanhados com a maior associação de agentes de viagens dos Açores, simultaneamente, com a colaboração de todos aqueles que operam no setor: agentes de viagens, hoteleiros, de toda a animação turística dos Açores, companhias aéreas, todos aqueles que contribuem cada um à sua maneira e na sua quota parte para o sucesso do turismo" da região, disse a governante regional.

Berta Cabral lembrou que "os Açores são um destino turístico recente, mas que se tem vindo a afirmar de forma muito consistente, sempre ancorado no princípio da sustentabilidade. Os Açores casam perfeitamente com natureza, com aventura, com preservação de recursos naturais, com sustentabilidade ambiental. E toda esta alavanca proporciona depois a sustentabilidade económica e a sustentabilidade social que os Açores precisam", referiu.

A 33.ª edição da BTL decorre até 05 de março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, onde ocupa os quatro pavilhões, com a organização otimista e a acreditar que possa recuperar o número de visitantes de 2019, ano de recordes para o setor.

Na semana passada, a gestora da BTL, Dália Palma, disse à Lusa esperar que esta feira seja "uma das melhores de sempre", tendo como bom indício a área coberta toda ocupada e o maior número de destinos estrangeiros já verificado (75).