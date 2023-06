Após "incidente" com viatura de "catering" Azores Airlines admite cancelar voos

JN/Agências Hoje às 17:16 Facebook

Um avião da companhia aérea SATA - Azores Airlines foi retirado da operação, esta quinta-feira, devido a um "incidente" com uma viatura de "catering". Empresa teve de "reorganizar a operação" e admite cancelar alguns voos.

De acordo com um comunicado do grupo SATA, ocorreu um "incidente com uma viatura da empresa de 'catering', durante a operação de abastecimento a uma aeronave, esta manhã, em Ponta Delgada, que provocou a imobilização temporária da aeronave da Azores Airlines".

Na sequência do incidente, a companhia aérea "terá que reorganizar a sua operação aérea, com a possibilidade de cancelamento de alguns dos voos previstos".

Quanto ao voo previsto para o avião que foi retirado de operação, a empresa diz estar "a desenvolver todos os esforços para reacomodar os passageiros em ligações alternativas, com a maior brevidade possível e de acordo com a disponibilidade de lugares que se apresentarem a cada momento".

Segundo informação a que a Lusa teve acesso, não se tratou de um embate da viatura com a aeronave, que estava imobilizada na pista, mas sim de um toque no avião por parte da plataforma hidráulica.

Quando há incidentes deste género, e por questões de segurança, os aviões têm que ser imobilizados para apurar a dimensão de eventuais danos.