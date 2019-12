Cancelados oito voos da SATA nos Açores devido ao mau tempo

Hoje às 19:30 Facebook

A depressão Elsa obrigou esta quinta-feira ao cancelamento de oito voos da companhia aérea açoriana SATA, sendo quatro ligações inter-ilhas e quatro do arquipélago com o exterior, afetando cerca de 1000 passageiros, avançou à Lusa o porta-voz da companhia.

Da Azores Airlines, que opera de e para fora do arquipélago, foram canceladas as ligações Boston/Terceira (divergiu para o Porto), Terceira/Porto, Lisboa/Horta, Lisboa/Santa Maria/Ponta Delgada.

Da SATA Air Açores, que opera entre as ilhas do arquipélago, foram afetadas as ligações entre Graciosa/Terceira (divergiu para Ponta Delgada) Horta/Flores/Horta, Terceira/Flores/Terceira e Terceira/Graciosa.

No total, foram afetados cerca de 1000 passageiros e cancelados oito voos, apesar da ligação entre Terceira e Porto "ainda ter alguma possibilidade de se realizar" durante a noite desta quinta-feira, segundo o porta-voz da SATA, António Portugal, que assinalou que a companhia fará "todos os possíveis" para que os voos se realizem nos próximos dias.

"As previsões são ligeiramente melhores amanhã, embora não esteja ainda garantido que consigamos proteger todos os passageiros", apontou.

O mau tempo já tinha levado ao cancelamento das ligações entre o Faial e Lisboa e a Horta/Flores/Horta da SATA, agendadas para quarta-feira.

A depressão Elsa provocou durante a madrugada e manhã desta quinta-feira 19 ocorrências em cinco ilhas dos Açores (12 delas em São Miguel, três na Terceira, uma em São Jorge, uma no Pico e duas na ilha do Faial), sem, contudo, existir registo de feridos ou estragos avultados, segundo avançou a Proteção Civil, em conferência de imprensa durante o final da manhã desta quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as ilhas dos Açores sob aviso laranja até às 18 horas desta quinta-feira (hora local, mais uma em Lisboa), devido às previsões de vento forte, com rajadas até 130 quilómetros/hora do quadrante oeste e agitação marítima, com ondas de altura significativa entre seis a nove metros de oeste/noroeste.