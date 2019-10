Criança de 16 meses morreu após despiste de veículo em Ponta Delgada

Hoje às 16:10 Facebook

Uma criança de 16 meses morreu no domingo em consequência de um acidente de viação na freguesia de Fenais da Luz, em Ponta Delgada, sendo a quarta vítima mortal na ilha de São Miguel resultante de acidentes nesse dia.

Em nota enviada esta segunda-feira à imprensa, o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública (PSP) indica que o acidente que vitimou a criança, do sexo feminino, causou ainda ferimentos graves a um homem de 27 anos e a uma mulher de 25 anos.

Também no domingo, três pessoas (duas mulheres e um homem) morreram num acidente na freguesia da Ribeirinha, na Ribeira Grande, sublinhando a autoridade que as vítimas mortais tinham 46 e 20 anos, as mulheres, e 26 anos, o homem.

O acidente na Ribeirinha "consistiu no despiste e subsequente queda num viaduto de um veículo ligeiro de passageiros, ficando submerso no interior de um poço".

E concretiza a PSP: "Ambas as situações foram comunicadas ao DIAP dos Açores e encontram-se a ser investigadas pela brigada de investigação de acidentes de viação da Esquadra de Trânsito de Ponta Delgada".