Cruzeiro pediu para acostar nos Açores. Situação está a ser acompanhada

A Autoridade de Saúde dos Açores confirmou, esta segunda-feira, ter recebido um pedido de acostagem de um navio de cruzeiro com suspeitos de infeção pelo novo coronavírus a bordo. A situação está a ser acompanhada.

"É uma situação que estamos a acompanhar neste momento", informou Tiago Lopes, responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de Covid-19 na região, feito em Angra do Heroísmo.

Em causa está o navio de cruzeiro "Marella Explorer II", que terá vários tripulantes com suspeita de infeção pelo novo coronavírus e que já terá pedido para acostar nos Açores e em Lisboa.

Segundo Tiago Lopes, foi retirado um passageiro desse navio, mas "por outra situação clínica", não relacionada com Covid-19, estando este já a receber acompanhamento médico.

O responsável salientou que a informação transmitida pelos agentes de navegação e pelas autoridades a bordo do navio "tem sido muito díspar", razão pela qual as autoridades nacionais e regionais continuam a "acompanhar" a situação.

O navio já terá solicitado a atracagem "em alguns dos portos no continente americano e tudo indica que irá seguir a sua viagem até chegar ao continente europeu e depois poder ter outro tipo de assistência, atendendo ao número de passageiros que tem a bordo", acrescentou.

Os Açores detetaram já 100 casos positivos de covid-19, 88 dos quais ativos, tendo sido registado quatro óbitos e oito recuperações. São Miguel é a ilha com mais casos ativos (55), seguindo-se Pico (10), Terceira (sete), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (quatro).