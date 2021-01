Depressão "Justine" deixa Flores e Corvo sob aviso vermelho

JN/Agências Hoje às 16:22 Facebook

As ilhas das Flores e Corvo vão estar sob aviso vermelho entre as 21 horas de quinta-feira (22 horas em Portugal continental) e as 3 horas de sexta-feira, devido à previsão de vento associada à depressão "Justine".

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo e é o mais grave de uma escala de quatro avisos.

Nesta situação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.

Os Açores deverão ser afetados a partir de quinta-feira à tarde pela depressão "Justine", prevendo-se um aumento da intensidade do vento, com rajadas que poderão chegar aos 130 quilómetros por hora e ondas de nove metros.

Na terça-feira, a delegação regional dos Açores do IPMA referiu que a depressão "Justine" deverá provocar "um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 130 quilómetros por hora nas ilhas do grupo ocidental", composto pelas Flores e Corvo, "120 quilómetros por hora no grupo central" (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e "até 100 quilómetros por hora no grupo oriental", que integra as ilhas de São Miguel e Santa Maria.

Num comunicado enviado esta quarta-feira ao início da tarde, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou que, segundo o IPMA, foi elevado para "vermelho o nível de aviso de vento para as ilhas do grupo ocidental devido à depressão Justine".

Por causa desta situação meteorológica, a partir das 21 horas de quinta-feira o nível laranja será elevado para vermelho nas Flores e Corvo devido às previsões de vento.

Para aquelas duas ilhas foram ainda emitidos avisos meteorológicos amarelos, que passarão a laranja, devido ao agravamento da agitação marítima, a partir do final do dia de quinta-feira e até à madrugada de sexta-feira.

Segundo as previsões do IPMA, a depressão "provocará também um aumento da agitação marítima com ondas de oito a nove metros de altura significativa nos grupos ocidental e central e até cinco metros no grupo oriental".

Quanto às ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), os efeitos da depressão poderão não ser tão significativos, mas tendo em conta que as rajadas poderão chegar "até 100 quilómetros por hora" naquelas duas ilhas o IPMA emitiu aviso amarelo entre as 0 horas e as 9 horas de sexta-feira.