Detido em flagrante homem que disparou tiros de uma varanda em Ponta Delgada

A PSP deteve esta sexta-feira, em flagrante delito, um homem que disparou tiros com uma arma a partir de uma varanda na rua de Lisboa, em Ponta Delgada, Açores, sem provocar feridos.

De acordo com a fonte da PSP, o homem fez os disparos "com uma arma de pressão de ar a partir de uma varanda" na rua de Lisboa, naquela cidade, mas "não se registaram feridos", apenas "danos em viaturas" estacionadas no local.

O homem, que "estaria sob influência de algum tipo de droga", foi "detido" pela PSP "em flagrante delito", acrescentou.