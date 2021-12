Enxurrada arrasta 15 veículos e afeta 13 casas em Ponta Delgada

Sandra Alves Hoje às 09:49 Facebook

A Proteção Civil dos Açores registou 76 ocorrências na sequência do mau tempo, nomeadamente, inundações e quedas de árvores e estruturas. Ilha de São Miguel é a mais afetada.

A freguesia das Feteiras, concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, foi a mais afetada pelo mau tempo que atingiu a região na quinta-feira à noite e madrugada desta sexta-feira.

"Uma ribeira transbordou, tendo provocado o arrastamento de 15 viaturas e afetado 13 moradias, motivo pelo qual foi necessário realojar (em casa de familiares) 15 pessoas", informa o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), em comunicado.

No total, foram registadas 76 ocorrências do mau tempo em quatro ilhas dos Açores. A maioria das situações (66) ocorreu na ilha de São Miguel, com maior incidência em Ponta Delgada, oito na Terceira, uma em Santa Maria e uma na ilha da Pico.

"As situações reportadas correspondem a quedas de árvores, quedas de estruturas, obstruções de vias, inundações de vias e inundações de habitações. Não foram registados danos pessoais", acrescenta o SRPCBA.

Na quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja os avisos meteorológicos relativos às ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores por causa das previsões de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada.