Homem morre depois de carro onde seguia cair ao mar em Ponta Delgada

Um homem de 76 anos morreu esta sexta-feira depois de o carro onde seguia ter caído ao mar no cais comercial do Porto de Ponta Delgada, em São Miguel, nos Açores, disse fonte da Autoridade Marítima.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do Porto e Comandante da Polícia Marítima de Ponta Delgada, Fernando Horta, explicou que o alerta foi dado "ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) cerca das 7.40" horas locais (8.40 horas no continente), dando conta de que "uma viatura teria caído ao mar no cais comercial do Porto de Ponta Delgada".

"De imediato foram ativados meios da Capitania e da Polícia Marítima e da unidade de mergulho dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada", indicou o capitão do porto, acrescentando que o homem de "76 anos, o único ocupante da viatura", viria a ser resgatado "por um mergulhador da empresa que está a realizar obras no porto" da cidade.

"O homem foi resgatado e fizeram-se manobras de reanimação no local, sendo posteriormente transportado para o Hospital de Ponta Delgada, onde viria a falecer", disse ainda Fernando Horta.

As causas do acidente "ainda estão por apurar" e, de acordo com o capitão do Porto de Ponta Delgada, está já "a decorrer um inquérito pela Polícia Marítima".

Quanto à viatura, foi removida do fundo do mar cerca das 11 horas locais (12 horas no continente).