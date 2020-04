Impostas cercas sanitárias em todos os concelhos da ilha de S. Miguel

Hoje às 15:23, atualizado às 15:29 Facebook

O Governo dos Açores anunciou, esta quinta-feira à tarde, que vão ser instauradas cercas sanitárias em todos os concelhos da ilha de S. Miguel, face à pandemia de Covid-19.

Os concelhos em causa são os de Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Povoação, que já estava interditada. Ficam proibidas as "deslocações entre concelhos", entre sexta-feira e o dia 17 de abril, anunciou o líder do Executivo açoriano.

"Estas medidas aqui anunciadas pretendem salvaguardar a saúde pública, concretamente na ilha de São Miguel, mas só surtirão efeito se todos nós as cumprirmos escrupulosamente", acrescentou Vasco Cordeiro.

De acordo com o balanço da DGS desta quinta-feira, foram detetados no arquipélago dos Açores 57 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus. A maior parte deles regista-se em São Miguel.