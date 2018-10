Hoje às 13:27 Facebook

Um homem de 39 anos morreu, no sábado, na sequência de um acidente entre uma viatura ligeira e o motociclo no qual seguia, na via rápida de Ponta Delgada.

Segundo a PSP, o acidente ocorreu às 19:05 de sábado, na via rápida em Ponta Delgada, no sentido Lagoa - Ponta Delgada.

Segundo a mesma fonte, o condutor do motociclo terá ido contra uma viatura ligeira e o óbito foi declarado no Hospital de Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.