Furacão leva autoridade marítima a encerrar portos nos Açores

A autoridade marítima determinou o encerramento dos portos na ilha do Faial, São Jorge, Pico, Corvo e Flores, devido às previsões do estado do mar na sequência da passagem do furacão "Lorenzo".

Numa nota enviada às redações, o capitão do porto da Horta (Faial), Paulo Rafael da Silva, determina o encerramento a toda a navegação, a partir das 22 horas desta terça-feira, dos portos da Horta, das Velas e Calheta, na ilha de São Jorge, enquanto no Pico fecham os portos da Madalena, São Roque e Lajes.

Serão também encerrados os portos da Casa, no Corvo, e os das Poças e das Lajes, nas Flores.

Além do acima referido, em articulação com as entidades gestoras, a autoridade marítima determina também o fecho de todos os núcleos de pesca e portinhos, informa a mesma nota.

Também esta terça-feira, o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, determinou, para quarta-feira, o encerramento dos serviços e organismos públicos, exceto os considerados urgentes, nas ilhas dos grupos Ocidental e Central do arquipélago.

Em comunicado, a Altice Portugal adianta que "ativou na passada sexta-feira o gabinete de crise" com o objetivo de "mitigar todos e quaisquer danos, ao nível dos serviços de comunicações", estando "em total e estreito contacto com o Governo Regional dos Açores, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e com a Proteção Civil e Bombeiros dos Açores".

Os primeiros efeitos do furacão "Lorenzo", atualmente na categoria 2, deverão começar a fazer-se sentir a partir desta terça-feira à noite nos grupos Ocidental e Central dos Açores, com vento forte, agitação marítima e chuva.

"A partir da noite de hoje já se deverão começar a fazer sentir os efeitos do furacão nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) - com vento forte, agitação marítima e alguma chuva. O período mais crítico será durante a madrugada e a manhã de quarta-feira", disse à agência Lusa o delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos Açores, Carlos Ramalho.

Segundo o meteorologista, com a aproximação do furacão haverá um "agravamento gradual do tempo", mas as duas ilhas que compõem "o grupo Ocidental do arquipélago deverão ser as mais atingidas".

Segundo um comunicado do IPMA, o furacão "Lorenzo" - de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5, sendo 5 o nível mais intenso) - encontrava-se "a aproximadamente 1000 quilómetros a sudoeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste a uma velocidade de 35 quilómetros por hora".

O IPMA acrescenta que, "mantendo-se as previsões da trajetória, o centro do furacão deverá passar com categoria 1, na quarta-feira, ligeiramente a oeste das Flores, afetando especialmente o grupo Ocidental". Porém, "todo o arquipélago sentirá efeitos do furacão".