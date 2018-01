Dois adolescentes morrem em despiste em Ponta Delgada

Hoje às 15:00, atualizado às 17:37 Facebook

Dois menores morreram, na sexta-feira à noite, na sequência do despiste de um ligeiro na zona da Alameda de Belém, em Ponta Delgada.

Segundo disse à Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, Fernando Infante, uma morte foi confirmada no local e a outra registou-se a caminho do hospital.

A chamada de alerta chegou ao quartel de bombeiros pelas 23 horas locais (mais uma hora em Lisboa), dando conta do despiste de um ligeiro que embateu num muro.

Fernando Infante disse desconhecer para já as "causas deste acidente" e informou que o "condutor saiu ileso" bem como os restantes ocupantes do veículo.

O carro transportava cinco passageiros.

No local do acidente estiveram três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada e duas dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande.