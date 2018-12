Helicóptero da Força Aérea resgatou um sexagenário britânico nos Açores

Hoje às 12:15 Facebook

Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP) resgatou, esta quarta-feira, de madrugada "com sucesso" um passageiro britânico de 65 anos que estava a bordo do navio de passageiros "Oriana", a 180 milhas a sudoeste de São Miguel, anunciou a Marinha.

Em comunicado, a Marinha explica que o homem de nacionalidade britânica apresentava "uma úlcera duodenal", quando seguia no navio de passageiros "Oriana", com bandeira das Bermudas, a cerca de 180 milhas a sudoeste da Ilha de São Miguel, Açores.

A operação, acionada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) e o de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar), iniciou-se na noite de terça-feira e "o doente foi resgatado pelo helicóptero EH-101 da FAP com sucesso esta madrugada," informa o mesmo comunicado.

De acordo com a Marinha, o passageiro foi posteriormente encaminhado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.