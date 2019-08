Ondas gigantes arrastam banhistas nos Açores

Hoje às 11:38 Facebook

Viveram-se momentos de pânico, no domingo, na piscina natural da Caloura, em São Miguel, Açores.

Uma onda gigante seguida de várias também de forte intensidade arrastaram alguns banhistas que estavam na zona balnear. O momento foi captado e partilhado nas redes sociais.

Nos vídeos publicados, é possível ver várias pessoas, incluindo crianças, a serem levadas pelas ondas. Durante alguns minutos, ouviram-se gritos.

De acordo com o relato de testemunhas, a rápida intervenção dos nadadores-salvadores e de banhistas que ajudaram as pessoas arrastadas pela água foi essencial para evitar danos maiores que, ao final do dia, se terão saldado apenas em três feridos ligeiros. A bandeira hasteada seria a vermelha, indicando/aconselhando a proibição de ir a banhos.