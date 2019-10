Período crítico ainda não terminou, aviso vermelho mantém-se nos Açores

Hoje às 12:11 Facebook

O período crítico do furacão "Lorenzo" ainda não terminou, devido à agitação marítima e ao vento forte que ainda se registam. Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém alerta vermelho nos Açores.

"Ainda não podemos dar como terminado o período crítico porque as ilhas ainda estão sob efeito de forte agitação marítima com ondas que podem atingir os 20 metros e vento forte", adiantou Carlos Ramalho, delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos Açores, às 10.15 horas locais (11.15 horas em Portugal continental).

De acordo com Carlos Ramalho, o aviso vermelho para o vento está em vigor até às 12 horas locais (13 horas em Portugal continental) e para a agitação marítima até às 15 horas (16 horas em Portugal continental).

"O aviso vermelho está em vigor para os grupos Central e Ocidental", disse.

O furacão "Lorenzo" passou esta madrugada, entre as 4 horas e as 4.30 horas, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior.

Às 9 horas locais, o "Lorenzo" estava a aproximadamente 355 quilómetros a norte/nordeste das Flores, com um deslocamento para nordeste a uma velocidade de 69 quilómetros por hora (km/h) e em afastamento do arquipélago.

Segundo Carlos Ramalho, mantêm-se as previsões de desagravamento do estado do tempo ao longo da tarde, não havendo alteração do aviso vermelho.

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 8.25 horas locais no Corvo (aeroporto) com 163 km/h, às 5 horas nas Flores (aeroporto) com 142 km/h, e às 4 horas no Faial (Horta), com 145 km/h.

O furacão "Lorenzo" perdeu força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda à população que "evite circular e que esteja atenta às informações e indicações da Proteção Civil, adotando as medidas de autoproteção".