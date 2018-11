Proteção Civil alerta para previsão de agitação marítima nos Açores

Hoje às 17:02 Facebook

A Proteção Civil dos Açores alertou, esta segunda-feira, que, após a passagem de uma superfície frontal fria, o tempo no arquipélago será condicionado por uma corrente moderada a forte de norte/noroeste, prevendo-se um aumento da agitação marítima.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi emitido aviso amarelo para o grupo ocidental (Flores e Corvo) no período entre as 3.00 e as 18.00 locais (mais uma hora em Lisboa) de terça-feira, com previsão de ondas de noroeste de seis a sete metros.

Para o grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial), o aviso amarelo vai vigorar entre as 6.00 e as 21.00 de terça-feira, com ondas de noroeste de seis a sete metros.

Já o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estará também sob aviso amarelo entre as 15.00 e as 21.00 de terça-feira, tendo em conta as previsões de ondas de noroeste de seis metros.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Proteção Civil recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações.