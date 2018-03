Sismo de magnitude 4.3 sentido nos Açores

JN Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Um sismo de magnitude 4.3 na escala de Richter foi sentido, esta sexta-feira à tarde, em S. Miguel, Açores.

Segundo comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fenómeno, ocorrido pelas 18.39 horas locais (19.39 horas em Lisboa), foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores.

O epicentro localizou-se a cerca de 25 quilómetros a Oeste-Noroeste de Ginetes, S. Miguel.

O tremor de terra não causou danos pessoais ou materiais.



"Este sismo (...) foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na região de Mosteiros, intensidade III nas regioes de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca", lê-se na nota.