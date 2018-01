Surfistas no mar para homenagear Tânia Oliveira

Hoje às 16:10 Facebook

Dezenas de surfistas e centenas de outras pessoas prestaram, este sábado, homenagem numa praia de Ponta Delgada à jovem promessa do surf Tânia Oliveira, açoriana que morreu no dia 1 alegadamente intoxicada com monóxido de carbono.

Cerca das 11:30, eram mais de 50 os surfistas no mar da praia das Melícias, conhecida como praia grande do Pópulo, tendo os desportistas feito um círculo e homenageado a jovem micaelense falecida na noite de ano novo.

No areal e no passeio de ligação à praia eram mais de duas centenas os presentes que quiseram prestar uma última homenagem à jovem açoriana, trazendo flores e, alguns, escrevendo numa das duas pranchas de Tânia Oliveira.

Amigos da surfista visivelmente emocionados recordaram o "sorriso" da jovem, elogiaram os seus feitos desportivos, mas destacavam, sobretudo, a "saudade" da amiga.

A Polícia Judiciária (PJ) revelou em 2 de janeiro que estava a investigar a morte da jovem, tendo aberto um inquérito para apurar as causas da sua morte.

A Federação Portuguesa de Surf definiu Tânia Oliveira, que foi campeã regional e vice-campeã nacional na modalidade, como "uma das mais jovens promissoras surfistas" de Portugal.