Inundações em estradas e quedas de cabos elétricos nos Açores

O mau tempo que se faz sentir, esta terça-feira, nos Açores provocou seis ocorrências, entre as quais a inundação de duas vias que "estão fechadas" ao trânsito em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, informou a Proteção Civil.

Fonte oficial do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) adiantou à agência Lusa que, desde a manhã de hoje, foram registadas "duas quedas de cabos elétricas, uma no Faial e outra na Terceira", enquanto em São Miguel, em concreto em Ponta Delgada, "duas vias ficaram inundadas", havendo ainda o registo da queda de uma árvore.

A Proteção Civil dos Açores registou ainda "uma derrocada de um muro para a via, em Ponta Garça", na ilha de São Miguel.

O mau tempo que se regista nos Açores deve-se à passagem da depressão Kamiel.

Devido à passagem da depressão, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), entre as 09:00 de quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira, por causa da agitação marítima.

Foi também emitido aviso laranja para as ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental), que está em vigor até às 18:00 de hoje, por causa das previsões de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, passando a aviso amarelo até às 06:00 de quarta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No caso do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) está em vigor, até às 06:00 de quarta-feira, aviso amarelo, por causa da chuva, que poderá ser forte, acompanhada de trovoada.

Aquelas cinco ilhas vão estar ainda sob aviso amarelo, devido à agitação marítima, entre as 12:00 de quarta-feira, e as 06:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.