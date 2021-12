Marinha resgata cinco pessoas a sul da ilha açoriana de São Miguel

JN/Agências Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Marinha Portuguesa resgatou esta quarta-feira cinco tripulantes de um veleiro, na sequência de uma avaria no leme, a cerca de 1300 milhas náuticas (2400 quilómetros) a sul da ilha de São Miguel, nos Açores.

Segundo o comunicado do Marinha, a operação de resgate dos tripulantes do "Charlotte Jane", com bandeira do Reino Unido, foi desenvolvida através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com a "World Cruising Club", empresa organizadora da regata ARC 2021.

A operação foi desenvolvida desde as 23.45 horas (mais uma hora em Lisboa) de terça-feira, sendo que a embarcação encontrava-se a participar na regata transatlântica ARC 2021 - Las Palmas (Canárias) - Santa Lúcia (Caraíbas), a cerca de 1300 milhas náuticas (2400 quilómetros) a sul da Ilha de São Miguel.

Participaram na operação de salvamento os veleiros participantes na regata "Polygala", "Magic Dragon of Dart" e "JK Sial".

A operação foi concluída esta quarta-feira, pelas 10.40 horas, para o veleiro "Magic Dragon Of Dart".

O veleiro dirige-se para o porto de Santa Lúcia, nas Caraíbas.