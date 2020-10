PS Açores fala em "grande vitória", mas há vários cenários em aberto

JN/Agências Hoje às 20:53 Facebook

O diretor de campanha do PS/Açores para as eleições deste domingo, Francisco César, comentou a projeção da Universidade Católica para a RTP, dizendo que existem cenários em aberto mas já se pode falar numa "grande vitória" socialista.

A projeção permite três cenários, reconheceu Francisco César, numa declaração aos jornalistas: uma vitória por maioria absoluta do PS, uma vitória por maioria relativa e inclusive uma maioria de direita.

De todo o modo, prosseguiu, os dados "permitem tirar uma conclusão", que esta é "uma grande vitória do PS".

"Aguardamos com confiança e serenidade [os resultados oficiais]. É assim que funciona a noite eleitoral e deve funcionar a democracia", declarou ainda o socialista.

Francisco César, que falava no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, onde o PS segue este domingo o resultado do sufrágio, saudou ainda as "centenas" de candidatos e todos os açorianos que participaram no ato eleitoral.

O PS voltou a ganhar as eleições regionais dos Açores, obtendo entre 37% e 41%, o que não garante a maioria absoluta, segundo a projeção à boca das urnas realizada este domingo pela Universidade Católica para a RTP.