Rajadas até 100km/h nos Açores devido a tempestade tropical

A tempestade tropical Gaston deverá causar chuva forte e vento com rajadas entre os 90 e os 100 quilómetros/hora nas ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores, a partir de sexta-feira.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que a influência da tempestade deve começar a sentir-se a partir desta quinta-feira nos Grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Terceira, Pico, São Jorge e Graciosa), "com precipitação que poderá ser por vezes forte".

De acordo com a atual trajetória prevista para a tempestade, estima-se que no sábado, às 6 horas, seja o momento em que fique mais próxima dos Açores, a 40 quilómetros a noroeste do Faial.

Definitely looking more like the the peak of hurricane season



Cat 4 #Fiona and TS #Gaston continue to move north, meanwhile what's likely to be #Hermine is about to enter the Caribbean.



Don't forget the two other areas to watch in the tropical Atlantic.@weatherchannel pic.twitter.com/94ZUPhVlJ8 - Jason Disharoon (@Jason_Disharoon) September 21, 2022

A tempestade deve começar a afetar o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) a partir de sexta-feira, acrescenta o IPMA.

Também na sexta-feira, é esperado "um aumento da intensidade do vento nos Grupos Ocidental e Central, com rajadas entre 90 e 100 quilómetros por hora".

De acordo com o IPMA, esta quinta-feira pelas 9 horas locais (10 horas em Portugal continental), o centro da tempestade tropical "localizava-se a aproximadamente 380 quilómetros a Oeste/Noroeste da ilha das Flores".

"Ao longo do dia o ciclone deverá alterar a sua trajetória para leste", refere o IPMA, que volta a atualizar as previsões pelas 22 horas locais.