Registadas 87 ocorrências devido ao mau tempo nos Açores

A Proteção Civil dos Açores registou durante a manhã desta sexta-feira 11 novas ocorrências relacionadas com o mau tempo, totalizando 87 identificadas desde a meia-noite em todo o arquipélago.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) esclarece que, a partir das 8 horas e até cerca das 12, contabilizou 11 situações "relacionadas com quedas de árvores, inundações de vias, obstruções de vias, derrocadas e quedas de elementos".

Na ilha de São Miguel foram registadas durante a manhã 10 ocorrências e na ilha Terceira um novo incidente.

"Não há registo de danos pessoais", ressalva a Proteção Civil.

O mau tempo que se fez sentir durante a madrugada levou ao registo de um total de 87 ocorrências: 76 em São Miguel, nove na ilha Terceira, uma em Santa Maria e outra no Pico.

O transbordo de uma ribeira nas Feteiras, concelho de Ponta Delgada, obrigou a realojar 15 pessoas e provocou o arrastamento de 15 viaturas.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) esclareceu estar em causa a "passagem de uma superfície frontal fria com ondulações que tem condicionado o estado do tempo no arquipélago".

"Na freguesia das Feteiras, concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, uma ribeira transbordou, tendo provocado o arrastamento de 15 viaturas e afetado 13 moradias, motivo pelo qual foi necessário realojar (em casa de familiares) 15 pessoas", indica a Proteção Civil.