Sismo de magnitude 5,4 sentido em quatro ilhas dos Açores

JN/Agências Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo com magnitude 5,4 na escala de Richter foi registado ao final da manhã desta segunda-feira nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge e Terceira, informou a Proteção Civil dos Açores.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adianta que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o evento ocorreu às 11.47 horas locais (12.47 horas em Lisboa) e teve magnitude de 5,4 na escala de Richter e epicentro a cerca de 67 km a WNW (oés-noroeste) de Capelo, na ilha do Faial.

De acordo com a informação disponível até ao momento, "o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo, Castelo Branco, Praia do Norte e Feteira (concelho da Horta, ilha do Faial)".

O evento foi ainda sentido com intensidade "IV nas freguesias de Cedros, Salão, Ribeirinha, Praia do Almoxarife, Flamengos, Angústias, Matriz e Conceição (concelho de Horta), na ilha do Faial", adianta a Proteção Civil.

No Pico, o sismo foi sentido também em várias freguesias com intensidades III/IV, assim como na ilha de São Jorge.

Na ilha Terceira, foi sentido com intensidade III na Escala de Mercalli Modificada também em várias freguesias, de acordo com o comunicado da Proteção Civil.

O Serviço Regional de Proteção Civil açoriana adianta ainda que "o CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário".