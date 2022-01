Vacinação de crianças contra a covid-19 arranca nos Açores

JN/Agências Hoje às 06:56 Facebook

A vacinação contra a covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos nos Açores arranca esta quarta-feira, na ilha de São Miguel, em regime de casa aberta, alargando-se no decorrer da semana à maioria do arquipélago.

Nas ilhas de São Miguel e Terceira, as duas mais populosas dos Açores, a vacinação pediátrica contra a covid-19 funcionará em regime de casa aberta (sem necessidade de marcação), mas os centros de vacinação terão dias e horários exclusivos.

No resto do arquipélago, a vacinação será efetuada nos centros de saúde por agendamento, arrancando ainda esta semana na maioria das ilhas.

Os Açores são a última região do país a vacinar crianças entre os 5 e os 11 anos contra a covid-19.

Segundo a Direção Regional da Saúde, o processo poderá abranger cerca de 11 mil crianças em toda a região.

O centro de vacinação das Portas do Mar, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, começa a vacinar crianças dos concelhos de Ponta Delgada e Lagoa, entre as 13 horas e as 19 horas, voltando a fazê-lo na sexta-feira à mesma hora e no sábado entre as 9 horas e as 19 horas.

Também no concelho da Ribeira Grande, no Pavilhão Fernando Monteiro, a vacinação arranca hoje, entre as 13 horas e as 18 horas, repetindo-se no mesmo horário na sexta-feira e no sábado entre as 9 horas e as 18 horas.

Nos restantes concelhos da ilha de São Miguel, a vacinação de crianças será feita nos centros de saúde igualmente em horários específicos.

No Nordeste, ocorrerá hoje, na quinta e na sexta-feira, entre as 13 horas e as 15.30 horas, na Povoação, na quinta-feira e no sábado, entre as 9 horas e as 15.30 horas, e, em Vila Franca do Campo, no sábado entre as 9 horas e as 16 horas.

Na ilha Terceira, a vacinação de menores de 12 anos arrancará na quinta-feira, em regime de casa aberta.

Em Angra do Heroísmo, o processo terá lugar no pavilhão multiúsos da Vinha Brava, na quinta e na sexta-feira, entre as 8.30 horas e as 19 horas, sendo retomado nos dias 26 e 27, no mesmo horário.

Já na Praia da Vitória, a vacinação ocorrerá no pavilhão de artes marciais, na quinta e na sexta-feira, entre as 8 horas e as 14 horas, sendo retomado no dia 25, no mesmo horário.

Segundo a Direção Regional da Saúde, foram vacinadas contra a covid-19 nos Açores mais de 9 mil crianças entre os 12 e os 15 anos.

Até 17 de janeiro, tinham vacinação primária completa no arquipélago 204.474 pessoas (86,5% da população) e 66.182 tinham recebido a dose de reforço (28%).