Cerca sanitária em Rabo de Peixe prolongada até domingo

A cerca sanitária na vila açoriana de Rabo de Peixe, em vigor desde o dia 3, foi prolongada até ao dia 13, resultado do "elevado potencial de transmissão comunitária ativa" de covid-19 naquela freguesia do concelho da Ribeira Grande.

Em nota à imprensa, o Governo dos Açores realça que, com esta decisão, permanece "proibida a circulação e permanência de pessoas na via pública na freguesia de Rabo de Peixe, exceto para deslocações necessárias e urgentes", previstas legalmente.

"Com base nesta decisão, é determinado o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino localizados na referida freguesia, de todos os estabelecimentos de restauração, bares e outros estabelecimentos de bebidas, com ou sem espetáculo e com ou sem serviço de esplanada, assim como o cancelamento de todos os eventos de natureza cultural ou de convívio social alargado", prossegue o texto do executivo açoriano.

Por freguesias, a vila piscatória de Rabo de Peixe, com cerca de 10 mil habitantes, é a que regista mais casos de covid-19 nos Açores, tendo os seus habitantes sido testados nos últimos dias, naquilo que foi definido pelo presidente da Junta de Freguesia como uma "megaoperação".

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 22 novos casos de covid-19, 18 em São Miguel e quatro na ilha Terceira, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Em nota à imprensa, a autoridade frisa que o resultado decorre de 563 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região e do rastreio em massa que decorreu em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, que "por si só apurou cinco novos casos positivos".

A região conta agora com 48 cadeias de transmissão ativas, sendo 35 em São Miguel (com o surgimento de uma nova cadeia entre São Miguel e Lagoa e duas novas cadeias entre São Miguel e Ribeira Grande), uma cadeia entre São Miguel e São Jorge, e 12 na Terceira (com três novas cadeias em Angra do Heroísmo).

Existem à data de hoje 488 casos positivos ativos de covid-19, sendo 367 em S. Miguel, 119 na Terceira, um no Pico e um no Faial.

Estão internadas 17 pessoas nos três hospitais açorianos, três dos quais em cuidados intensivos.

Foram detetados até hoje nos Açores 1.312 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 19 mortes e 721 recuperações.