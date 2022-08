Homem morre junto à praia dos Moinhos na Ribeira Grande

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

Um homem morreu, esta terça-feira, junto à praia dos Moinhos, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, depois de ter desaparecido enquanto apanhava univalves numa zona rochosa, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Em nota de imprensa, a Autoridade Marítima adianta que o alerta foi recebido pelas 12:32 por intermédio dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, que deram nota de que uma pessoa estava "desaparecida na água", junto à praia dos Moinhos, na freguesia do Porto Formoso.

O homem, à altura do desaparecimento, "praticava a atividade da apanha de univalves" (grupo de animais como os caracóis, lesmas, lapas e búzios) numa "zona rochosa", lê-se na nota.

Ainda segundo a Autoridade Marítima, após o alerta "foram de imediato ativados para o local" elementos do comando da Polícia Marítima de Vila do Porto, do projeto "SeaWatch" (destinado a aumentar a segurança das praias), uma ambulância e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV).

"A vítima foi encontrada e resgatada para terra, em paragem cardiorrespiratória, pelos elementos dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, tendo sido assistida pelos elementos da viatura de SIV, que executaram as manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação", é referido na nota.

A Autoridade Marítima indica ainda que o "óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde", tendo a vítima sido "transportada para uma unidade hospitalar" pelos bombeiros.

A praia dos Moinhos é uma praia vigiada da freguesia do Porto Formoso, na costa norte de São Miguel, a maior ilha açoriana.