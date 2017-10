Turista norte-americano desaparecido em praia dos Açores

Ontem às 22:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um turista norte-americano, com cerca de 50 anos, está desaparecido na praia do Monte Verde, na ilha de São Miguel, Açores, informou, esta terça-feira, o capitão do Porto de Ponta Delgada, Cruz Martins.

Segundo Cruz Martins, o alerta para o desaparecimento foi feito pelas 19 horas locais (mais uma hora em Portugal continental) pela mulher que o acompanhava, desaparecimento que foi testemunhado por outra pessoa.

"Após o alerta, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande colocaram uma mota de água no mar, que ainda fez 30 minutos de busca, tendo a Polícia Marítima e outros elementos da corporação feito buscas por terra", adiantou.

Cruz Martins esclareceu que as buscas vão ser retomadas na quarta-feira a partir das 8 horas, com duas motas de água e duas embarcações salva-vidas, dos bombeiros e da capitania.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Bombeiros e elementos da Polícia Marítima e da capitania vão também realizar buscas a partir de terra.

"Foi igualmente solicitado um helicóptero à Força Aérea Portuguesa e vamos ter numa zona mais afastada da costa o navio patrulha oceânico da Marinha que está em comissão nos Açores", acrescentou Cruz Martins, coordenador das operações de socorro.