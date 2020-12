Vila açoriana de Rabo de Peixe com 86 casos de covid-19 em 24 horas

Hoje às 17:35 Facebook

A vila açoriana de Rabo de Peixe, sujeita a uma cerca sanitária, registou 86 casos positivos do novo coronavirus, resultante de 2.436 testes rápidos realizados nas últimas 24 horas, anunciou, este sábado, o diretor regional da Saúde dos Açores.

Berto Cabral declarou, em conferência de imprensa realizada em Rabo de Peixe, que "foram feitos 2.436 testes e encontrados 86 casos da covid-19, numa operação que envolveu, durante o dia de ontem, mais de 170 pessoas e, nos próximos dias, conta-se com o envolvimento de mais".

Na terça-feira, o Governo dos Açores anunciou a criação de uma cerca sanitária a Rabo de Peixe, seguida da realização de testes rápidos ao novo coronavírus, que provoca a doença da covid-19, a todos os cerca de dez mil habitantes da freguesia.

Com a cerca sanitária -- atualmente a única do país - ficam interditadas as deslocações, por via terrestre e marítima, entre Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e as restantes freguesias.

Fica proibida a circulação e permanência de pessoas na via pública, são encerradas todas as escolas e fixa-se a limitação da lotação máxima de um terço da respetiva capacidade na restauração e nos bares.

O diretor regional da Saúde considerou que "não foi fácil tomar esta decisão de seguir por este caminho, mas foi certamente com a consciência de que seria a medida necessária nesta hora e, os números hoje apresentados, só vêm provar exatamente isso".

"Era necessário estancar a situação epidemiológica em Rabo de Peixe e estimamos hoje e amanhã encontrar mais alguns casos", afirmou.

O responsável especificou que, "de forma cirúrgica e interpretando os dados, fez-se uma análise geográfica da vila de Rabo de Peixe e percebeu-se onde havia o maior foco de contágio, tendo-se direcionado durante o dia de ontem um esforço superior para testar mais pessoas desta zona, de forma a que, o mais cedo possível, se conseguisse prevenir futuros contágios".

Berto Cabral admite a adoção de "medidas mais duras" em função da evolução da situação em Rabo de Peixe nos próximos dias, apontando ser "expectável mais casos".

Atualmente, existem 355 casos positivos ativos de covid-19 nos Açores, sendo 223 em São Miguel, 127 na ilha Terceira, dois no Pico, um no Faial e dois nas Flores.

Nos Açores foram detetados até hoje 1149 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 18 óbitos e 648 casos de recuperações.

Portugal contabiliza 4.876 mortos associados à covid-19 em 318.640 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.