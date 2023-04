Abrem moinhos para manter memória viva e valorizar património

Zulay Costa Hoje às 17:40 Facebook

O moinho do Vale das Senhoras, em Paradela, Águeda, é um dos que está este domingo disponível para receber visitantes, assinalando o Dia Nacional dos Moinhos (7 de abril). O esforço pretende valorizar o património molinológico do país e foi reforçado há um par de meses com a criação da Rede Nacional Rota dos Moinhos de Portugal.

Ernesto Ferreira Pires, 78 anos, sorri enquanto segura nas mãos um punhado de farinha acabada de moer no seu moinho do Vale das Senhoras, em Paradela, Águeda. Aquele velho edifício de moagem terá cerca de 500 anos, a avaliar por uma inscrição antiga que Ernesto, que adquiriu a propriedade há 40 anos, encontrou na estrutura. Abre-o "com gosto" para "mostrar aos jovens o que se fazia noutros tempos. É importante preservar a história e manter isto vivo".

A poucos metros existe um segundo moinho, revela, mas está em avançado estado de degradação.