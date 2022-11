"Águeda é Natal" regressa com maior Pai Natal do Mundo

JN Ontem às 23:22 Facebook

O "Águeda é Natal" foi inaugurado, esta sexta-feira à noite, com o acender das iluminações natalícias da cidade.

No sábado, a partir das 16.30 horas, arranca a Parada de Natal, com mais de 20 figuras do imaginário infantil - como a Branca de Neve e os sete anões, duendes, bonecos de neve, esquilos e renas -, lideradas por uma marioneta gigante. Com início junto à Câmara Municipal de Águeda, o desfile vai percorrer as principais ruas da cidade, terminando no Largo 1.º de Maio, onde está exposto o Maior Pai Natal do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e iluminado com mais de 250 mil led"s.

O menor Pai Natal do Mundo, que cabe no buraco de uma agulha, está exposto no Posto de Turismo de Águeda.