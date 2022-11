Alta Vila em Águeda vira um "parque encantado" no Natal

Programação de Natal, que contempla o mais pequeno e o maior Pai Natal do Mundo, arranca na sexta-feira.

Já é tradição Águeda receber, por esta altura, o maior e o menor Pai Natal do mundo, assim como decorar todas as suas ruas a rigor, com instalações natalícias compostas pelos guarda-chuvas que se tornaram símbolo da cidade. Mas, este ano, a programação de Natal estende-se a um novo espaço. O Parque Alta Vila será iluminado e, segundo a Câmara divulgou esta terça-feira, "transformado num parque encantado, com luz, cor e magia". O programa arranca já sexta-feira e termina a 8 de janeiro.

O Largo 1º de Maio volta a receber o maior Pai Natal do Mundo, com 21 metros de altura e mais de 250 mil lâmpadas LED. E ao interior do Posto de Turismo regressa o menor Pai Natal, uma nano-estrutura do artista Willard Wigan, que cabe no buraco de uma agulha e só é visível ao microscópio.

As luzes da cidade acendem-se na sexta-feira, às 18 horas. E, no dia seguinte, às 16.30, decorre uma Parada de Natal. O programa natalício é composto por várias atividades, entre as quais animações de rua, como a iniciativa "Gnomos no Parque", que acontece nos dias 17, 22, 23 e 26 de dezembro, no Parque de Alta Vila.