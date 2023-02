Carro caiu de ponte em Águeda e condutor fugiu  

Um automóvel que seguia na Estrada Nacional 333, no sentido Recardães-Águeda, entrou em despiste ao chegar à ponte do Ribeirinho, caindo ao rio Águeda.

O acidente aconteceu na noite de terça-feira, perto do antigo Centro de Canoagem. No entanto, quando uma patrulha da GNR chegou ao local, os militares encontraram o veículo abandonado na água, sem sinais do condutor.

A situação invulgar causou estranheza junto das autoridades, que, numa primeira fase, não sabiam se alguém teria sofrido ferimentos na sequência da queda ou se haveria vítimas mortais. Naquela altura, o caudal do rio estava baixo.

Fonte oficial da GNR de Aveiro confirmou ao JN, esta quarta-feira, que "o condutor ainda está por identificar". "Já procedemos à identificação da proprietária do veículo, mas não de quem o conduzia. À partida, terá sido um dos filhos, mas ainda não sabemos ao certo", adiantou a mesma fonte. A GNR mantém-se a investigar.

Ao entrar em despiste, o automóvel provocou danos na estrutura superior da ponte, nomeadamente num gradeamento, que foi derrubado antes da queda. A viatura viria a ser retirada do leito do rio ainda durante a noite de terça-feira. Os Bombeiros de Águeda também estiveram no local.