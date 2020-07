Chapéus há muitos mas os de Águeda valem oito milhões

João Paulo Costa Hoje às 14:24 Facebook

Estudo revela impacto das ruas cobertas às cores na economia local: por cada euro investido no AgitÁgueda há um retorno de 11,4.

Águeda queria apostar na arte urbana mas faltava-lhe uma mola para projetar a cidade. Pediu ideias a uma empresa e no meio das hipóteses surgiu uma foto de uma favela brasileira com chapéus de chuva/guarda-chuvas, coloridos pendurados, a tapar o sol, no alto de uma rua. Era aquilo. Estávamos em 2012. O "Umbrella Sky Project" (ruas dos chapéus) tornou-se a imagem de marca do festival de artes AgitÁgueda e uma referência da cidade e da região.

Um estudo elaborado pela Tayloring Bussiness & Technology efetuado na última edição, no ano passado, concluiu que o AgitÁgueda tem um impacto na economia local que ultrapassa os oito milhões de euros. Por cada euro investido pelo município, há um retorno de 11,4 euros.