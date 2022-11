Chuva forte voltou a inundar ruas em Águeda 

A forte pluviosidade que se fez sentir na terça-feira voltou a provocar inundações nas ruas mais a sul na cidade de Águeda, junto ao rio. Fonte da autarquia disse ao JN que a água está "ao mesmo nível da semana passada", altura em que também choveu muito. Prevê-se que esta quarta-feira comece a descer.

As ruas a sul da ponte, que estão numa cota baixa, estão fechadas devido a inundações, sendo que o nível da água está "próximo" da altura do muro que ladeia o rio, especificou a fonte da autarquia de Águeda ao JN.

Junto às instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, a parte da cidade não sofreu inundações, mas a sul, do outro lado do rio, os campos agrícolas estão debaixo de água, acrescentou.