Vários focos de incêndio deflagraram, na tarde desta segunda-feira, junto à Linha do Vouga, em Águeda.

As chamas atingiram uma zona de mato na União das Freguesias de Recardães e Espinhel, e estiveram perto de algumas habitações, obrigando à intervenção do 40 operacionais com 13 meios, incluindo um helicóptero.

No local, as autoridades tentam aferir a origem dos pelo menos seis focos de incêndio, junto à Linha do Vouga, e se estes estão relacionados com a circulação do "Vouguinha".