Fábrica das bicicletas GIRA nega saída de máquinas e trabalhadores

A Órbita, marca de bicicletas da Miralago, em Águeda, está a um passo da falência. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Aveiro, Viseu e Guarda, a empresa tem "meia dúzia" de funcionários, "se tanto", porque, nas últimas duas semanas, "quase todos rescindiram o contrato de trabalho por salários em atraso".

Rodrigo Lourenço, dirigente sindical, garante que "estavam já sem trabalho", porque a empresa não tem máquinas para laborar. O JN/Dinheiro Vivo tentou falar com o proprietário. Por escrito, Jorge Santiago reconhece que a Miralago atravessa "uma fase de grande crispação", mas assegura que "não é verdade que não tenha trabalhadores e muito menos máquinas, que se encontram todas nas nossas instalações".

Há meses que as notícias da falta de bicicletas do sistema GIRA, a rede de bicicletas partilhadas do concelho de Lisboa, indiciavam que algo não estava bem. Já em outubro de 2018 a Autarquia lisboeta falava em "dificuldades operacionais" da Órbita, "quer na reposição de bicicletas avariadas quer no fornecimento de novas bicicletas" e, esta semana, a EMEL, a empresa municipal de mobilidade de Lisboa, anunciou a rescisão de contrato invocando "sucessivos incumprimentos contratuais".