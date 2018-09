GNR e bombeiros procuram grupo que se perdeu em caminhada em Águeda

Ontem às 23:56 Facebook

A GNR de Arrancada do Vouga e bombeiros de Águeda e Sever do Vouga uniram, este sábado, esforços para localizar um grupo de cinco pessoas que se perdeu durante uma caminhada em Alfusqueiro, Lourizela.

Segundo fonte do Comando Geral da GNR, o alerta foi dado, cerca das 21 horas, por telemóvel, para o 112, por um dos elementos do grupo, mas as dificuldades de rede não permitiram obter pormenores sobre a sua localização, tanto mais que, com a chegada da noite, os próprios caminhantes não conseguem dar referências.

Contudo, foi possível apurar que "estão bem de saúde", numa altura em que GNR, bombeiros e elementos do grupo de intervenção e socorro prosseguem esforços para tentar localizar o grupo que decidiu dar um passeio numa zona com algum relevo e onde existe uma praia fluvial.

Desconhece-se a identidade e outros dados sobre as pessoas que integram aquele grupo.