Um militar da GNR de Albergaria-a-Velha, de 31 anos, morreu carbonizado este sábado à tarde, na sequência de uma colisão que ocorreu no IC2, na localidade de Lamas do Vouga, Águeda.

A vítima seguia numa mota, quando colidiu com um ligeiro de passageiros. Após o embate, o veículo de duas rodas incendiou-se e as chamas apanharam o condutor, natural de Lamego. O ocupante do carro sofreu ferimentos ligeiros.

Estiveram no local os Bombeiros de Águeda e a GNR.