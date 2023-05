Jovem de 17 anos morre em acidente de mota em Águeda

JN Ontem às 22:45 Facebook

Um rapaz de 17 anos morreu, esta terça-feira, numa colisão entre duas motas na rua do Vieira, em Fermentelos, Águeda. Do acidente resultou também um ferido grave.

O alerta para a colisão foi dado pelas 18.45 horas.

A vítima mortal é Marcelo Fernandes, de 17 anos, residente em Fermentelos. O outro condutor envolvido no acidente tem 34 anos e reside em Oia, no município de Oliveira do Bairro.

Os dois motocilistas foram transportados pelas equipas de socorro para o Hospital de Aveiro, mas Marcelo Fernandes, que era jogador do Sporting Clube de Fermentelos, não resistiu aos ferimentos.

Numa publicação no Facebook, o clube recordou "o sorriso contagiante, a boa disposição e o espírito de guerreiro" do jovem atleta. "Hoje partiu um dos nossos", escreveu, endereçando sentidas condolências à família.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Águeda e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Foi também destacada uma equipa de psicólogos do INEM, referiu o Comando Sub-regional da Região de Aveiro.

A GNR também esteve no local e tomou conta da ocorrência.