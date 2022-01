Jovem morre após ida ao Hospital de Águeda com dores no peito

Salomé Filipe Hoje às 00:47 Facebook

Um jovem de 20 anos morreu, na madrugada de segunda-feira, em casa, horas depois de ter ido às Urgências do Hospital de Águeda por estar com dores num braço e no peito.

O jovem de São João de Loure, Albergaria-a-Velha, ao sair do hospital contou à namorada que tinha sido diagnosticado com uma gastroenterite, segundo adiantou o irmão da vítima ao "Jornal de Albergaria".

Já durante a noite, enquanto Pedro Carvalho dormia, a namorada ter-se-á apercebido que a sua respiração estava atípica e tentou acordá-lo, mas já não obteve resposta. Os bombeiros ainda foram chamados ao local mas, após tentativas de reanimação, foi declarado o óbito.

À mesma publicação, a família falou em "negligência médica" no atendimento nas Urgências e garantiu que vai apresentar queixa contra o Centro Hospitalar do Baixo Vouga. O hospital, por seu turno, fez saber que vai abrir "um processo interno de inquérito, no sentido de apurar todos os factos para o esclarecimento desta situação que muito lamenta".