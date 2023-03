Quercus contra abate de sobreiros junto à Linha do Vouga

JN Hoje às 18:35 Facebook

Associação ambientalista diz que 300 árvores já foram cortadas e que poderiam ter sido apenas podadas de forma a não prejudicar a circulação ferroviária.

A Quercus apelou esta segunda-feira à suspensão do abate de sobreiros junto da linha ferroviária do Vouga, na zona da Cavada Nova, freguesia de Macinhata do Vouga, Águeda. A associação ambientalista revelou que tem recebido "queixas da população indignada devido ao abate de mais de 300 sobreiros verdes".

Em comunicado, a Quercus diz que "uma empresa, subcontratada pela Infraestruturas de Portugal (IP), está desde o dia 21 de março a executar o abate dos sobreiros, constando existir autorização do ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas". Contudo, acrescenta, "apesar de alguns sobreiros não se encontrarem cintados de branco conforme requisito legal, o madeireiro já se encontra no local a cortar todas as árvores".

Segundo a Quercus, "os sobreiros na sua maioria não representam perigo de queda e nem todos estão na faixa de gestão de combustível dos 10 metros, pois alguns estão em zona urbana ou agrícola".

Conta a associação que há seis meses, quando ocorreram as primeiras denúncias, solicitou esclarecimentos ao ICNF e à IP, a qual respondeu que "não obstante o corte estar autorizado, o processo está em avaliação, no sentido de se encontrar forma que equilibre a segurança da exploração ferroviária com a preservação das árvores em causa."

A Quercus desconhece qual a avaliação que a Infraestruturas de Portugal efetuou, tendo remetido na passada sexta-feira, um novo pedido de esclarecimento sobre o assunto, apelando à suspensão do abate de sobreiros, até cabal esclarecimento deste processo.

Parte das árvores, nomeadamente os sobreiros, "podiam ter sido podados, cortando apenas alguns ramos e evitando o seu corte" refere a Quercus que diz ter constatado no local, que "alguns dos sobreiros já cortados, para além de saudáveis, não estavam a causar problemas à circulação dos comboios".

Por outro lado, "para além de cumprirem uma função de proteção e estabilização dos taludes nas zonas com declive, debaixo destes não cresciam acácias como na zona envolvente. Sem estes, não só vai existir mais erosão, como irá proliferar o acacial já instalado"

O desaparecimento destas árvores "é uma grande perda ambiental, paisagística e cultural que devia ser evitada", conclui a Quercus.