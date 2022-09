Região da Bairrada prevê boa colheita

JN Hoje às 20:14 Facebook

A Região da Bairrada prevê uma produção de 180 mil hectolitros, numa altura em que já foi realizada "uma boa colheita" para vinhos brancos e rosados e quando decorre até ao final do mês a vindima para tintos.

"Até ao momento, as uvas sanitariamente estão muito boas e a expectativa é que tenhamos uma boa colheita, mesmo nos tintos, sendo certo que nos brancos e rosados já temos a certeza de que é uma boa colheita", destacou o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, Pedro Soares.

"Hoje (ontem) começou a chover. Esperamos ter a ajuda do São Pedro, para ver se esta chuva não coloca em causa o que ainda está no terreno e que é bastante", acrescentou. As vindimas na Bairrada tiveram início na primeira semana de agosto, altura em que começaram a ser colhidas uma parte significativa de uvas base para espumantes (uvas colhidas num estado menos maduro do que para vinhos tranquilos).

Vindimas até outubro

As vindimas deverão estender-se "até final de setembro ou até início de outubro". "Prevemos uma quantidade normal. A existir uma quebra, nunca será superior a 10%, comparativamente com a média dos últimos cinco anos", esclareceu.

De acordo com o responsável, a seca extrema que o país vem atravessando não trouxe grande impacto a esta região, devido à proximidade com o mar. "Os ventos atlânticos ajudaram a balançar em termos de temperatura e não houve tanto escaldão como em outras regiões. E a partir do início de agosto, contámos com uma certa humidade", explicou.