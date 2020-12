Resgatado cachorro em zona industrial de Águeda

Zulay Costa Hoje às 18:37 Facebook

A GNR resgatou, no domingo, um cachorro que estava na rua, em Águeda, tendo encaminhado o animal para adoção.

O animal foi avistado por uma patrulha, "desorientado", na Estrada Nacional n.º 1, na zona industrial de Barrô, numa altura em que caia uma "chuva intensa", descreve a guarda. Após verificar que "nas imediações não se encontrava qualquer progenitor ou dono à procura", o cachorro foi recolhido e levado para as instalações da Guarda.

Durante a tarde, foi entregue a uma pessoa que "respondeu ao pedido de adoção responsável", acrescenta a GNR.

A prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias, lembra ainda a Guarda. As situações de abandono ou maus tratos podem ser denunciadas através da Linha SOS Ambiente e Território - 808 200 520.