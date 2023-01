Sistema único em Portugal travou cheias em Águeda

Zulay Costa Hoje às 10:07 Facebook

Bombas enviam águas pluviais para rio ladeado por muro e comportas. Solução inspirada em modelo neerlandês poderá ajudar cidades com problemas similares.

António Abrantes, que há 32 anos instalou na baixa da cidade de Águeda o seu quiosque e livraria, vivia com o "coração nas mãos", com medo que chovesse muito e o estabelecimento ficasse inundado. Em alguns anos a água não ultrapassava os 50 centímetros, mas em 2015 chegou a atingir "1,6 metros no interior" do estabelecimento. Só este inverno, pela primeira vez, está "descansado" porque um sistema de drenagem inovador ficou concluído há meses e nas recentes chuvas provou que "funciona".